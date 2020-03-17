Шри-Джаяварденепура-Котте, , 09:24 — REGNUM На Шри-Ланке застряли 105 граждан Украины, сообщило 16 марта издание «Украинская правда».

Они должны были вернуться на Украину рейсом FZ-558/727 Коломбо—Дубай—Киев, однако в последний момент рейс был отменён в рамках борьбы с распространением COVID-2019.

В авиакомпании FlyDubai заявили, что борт отказалась принимать украинская сторона. Туроператор JoinUp отказался помогать, поскольку, по словам представителя компании, это не их компетенция. Представительство Украины звонки не принимает.

Туристы обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о помощи. В своём видеообращении люди подчеркнули, что среди них много детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что 1791 гражданин Украины изъявил желание вернуться на Украину из-за рубежа.

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