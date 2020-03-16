Киев, 16 марта 2020, 17:50 — REGNUM 1791 гражданин Украины, пребывающий за пределами страны, обратился с просьбой забрать его домой, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 16 марта, сообщило информационное агентство «Укринформ».
Кулеба добавил, что министерства иностранных дел и инфраструктуры Украины при участии Госпогранслужбы разрабатывают планы эвакуации и ведут соответствующие переговоры.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Украина вывезла 170 своих граждан из стран, в которых зафиксировано распространение коронавируса COVID-2019.
Читайте ранее в этом сюжете: Украина эвакуировала 170 граждан страны из Китая, Японии и Италии