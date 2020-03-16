Киев, , 17:50 — REGNUM 1791 гражданин Украины, пребывающий за пределами страны, обратился с просьбой забрать его домой, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 16 марта, сообщило информационное агентство «Укринформ».

"У нас официально в посольствах и консульствах Украины зарегистрировался 1791 человек, который попросил помочь выехать из страны пребывания», — рассказал он.

Кулеба добавил, что министерства иностранных дел и инфраструктуры Украины при участии Госпогранслужбы разрабатывают планы эвакуации и ведут соответствующие переговоры.

«Будут использованы все возможности и все модели, чтобы помочь гражданам в этом тяжёлом положении», — подчеркнул чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Украина вывезла 170 своих граждан из стран, в которых зафиксировано распространение коронавируса COVID-2019.

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