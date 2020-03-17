Москва, , 08:46 — REGNUM В России увеличивается число руководителей компаний, принимающих меры для борьбы с коронавирусом. Так, в начале февраля их было 6%, в начале марта — 14%, на 16 марта — 42%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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В основном работодатели раздают одноразовые повязки и антисептические средства, закупили приборы для бесконтактного измерения температуры и ультрафиолетовые лампы.

Отменяются отменяют командировки, корпоративы, по возможности сотрудников переводят на удалёнку или отправляют в отпуск.

Опрос проведен 13—16 марта 2020 года в 141 населенном пункте во всех округах России. Опрошены 500 менеджеры по персоналу и представители кадровых служб.

Как сообщало, 28% работодателей готовы в случае необходимости перевести на удаленную работу до 50% сотрудников.

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