Москва, , 09:44 — REGNUM В России 42% работодателей из-за коронавируса готовы полностью перевести весь штат сотрудников на дистанционную работу. Об этом 16 марта сообщает RT со ссылкой на результаты исследования аналитического центра «Битрикс24».

Отмечается, что еще 28% работодателей готовы в случае необходимости перевести на удаленную работу до 50% сотрудников, 20% опрошенных не готовы совсем переходить на дистанционную работу.

Кроме того, 61% компаний не намерены изменять свой бизнес из-за распространения коронавируса, а 87% компаний не готовы приостанавливать работу, если вирус продолжит распространяться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство РФ готовит пакет предложений по защите отраслей российской экономики от тех экономических вызовов, которые бросает им мировая эпидемия коронавируса.

По его словам, российские компании защищены накопленными резервами от рисков падения цен на нефть, а эпидемия коронавируса бьёт по ряду достаточно уязвимых отраслей, таких как перевозки, туризм и торговля.

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