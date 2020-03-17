Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Свыше 4,6 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в США, более 80 человек скончались. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса, который учитывает федеральную и местную информацию о заболевших.

По состоянию на 16 марта в США насчитывается 4661 заразившийся. Умерли 85 человек. Выздоровели после заболевания 17 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в США из-за распространения коронавируса действует режим чрезвычайной ситуации, объявленный президентом Дональдом Трампом. В ряде городов введён запрет на передвижение жителей.

Читайте также: В США от коронавирусной инфекции скончались 85 человек