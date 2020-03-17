Вашингтон, 17 марта 2020, 05:40 — REGNUM Количество летальных исходов из-за заболевания COVID-19 достигло 85 после гибели еще 11 пациентов за последние сутки, сообщает Университет Джонса Хопкинса 16 марта на своем сайте.
Всего на территории страны выявлено более 4,6 тысячи инфицированных коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта американский Белый дом ограничил посещение журналистами мероприятий с участием президента США.
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