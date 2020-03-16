Санто-Доминго, 16 марта 2020, 21:04 — REGNUM Смертельный случай от вируса COVID-19 зарегистрирован в Доминиканской Республике, пишет 16 марта газета HOY.
Умерла женщина 46 лет, недавно приехавшая из Испании. Гражданкой какой страны она является, не уточняется. У женщины в анамнезе ВИЧ.
Напомним, Испания является четвёртой страной по числу инфицированных новым коронавирусом. Число умерших приближается к 300.
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