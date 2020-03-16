Мадрид, , 19:55 — REGNUM Правительство Испании в связи с пандемией коронавируса решило закрыть свои сухопутные границы для иностранцев. Об этом 16 марта заявил на пресс-конференции глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка.

По его словам, с 00:00 17 марта въехать на территорию страны смогут только испанцы или те, у кого есть вид на жительство в стране. Въезд в Испанию иностранцев будет разрешаться только в экстренных случаях.

Границу страны смогут пересекать жители приграничных районов соседних стран, работающие на территории Испании, а также иностранные дипломаты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Испании выявлено свыше девяти тыс. случаев заражения коронавирусом, 300 человек уже умерли. Ситуация с коронавирусом хуже только в Италии, занимающей первое место в Европе по распространению коронавируса пневмонии.

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