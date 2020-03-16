Ростов-на-Дону, , 16:14 — REGNUM Угроза распространения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 нависла над Ростовской областью, в связи с чем массовые мероприятия в регионе оказались под запретом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Распоряжение о запрете проведения массовых мероприятий на Дону подписал глава региона Василий Голубев. По его словам, в настоящее время предпринимаются все возможные меры, «чтобы коронавирус в Ростовскую область не проник».

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в настоящее время нет. При этом один человек заболел в Краснодарском крае, с которым граничит Донской регион.

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор: случаев заражения коронавирусом в Ростовской области нет