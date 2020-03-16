Джакарта, 16 марта 2020, 16:06 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии подтвердило 17 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в стране, сообщает информационный портал Detik.
«Есть новые положительные случаи заражения коронавирусом», — заявил Ахмад Юрианто, глава управления по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Индонезии.
Известно, что новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Джакарте и его окрестностях (14 случаев), а также в провинциях Западная Ява, Бантен, Центральная Ява.
Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в Индонезии увеличилось до 134 человек.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, число пациентов, инфицированных коронавирусом в Индонезии, достигло 117 человек.
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