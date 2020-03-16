Джакарта, , 16:06 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии подтвердило 17 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в стране, сообщает информационный портал Detik.

«Есть новые положительные случаи заражения коронавирусом», — заявил Ахмад Юрианто, глава управления по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Индонезии.

Известно, что новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Джакарте и его окрестностях (14 случаев), а также в провинциях Западная Ява, Бантен, Центральная Ява.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в Индонезии увеличилось до 134 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число пациентов, инфицированных коронавирусом в Индонезии, достигло 117 человек.

Читайте также: В Индонезии число заразившихся коронавирусом выросло до 117 человек