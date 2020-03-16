Джакарта, , 09:50 — REGNUM Число пациентов, инфицированных коронавирусом в Индонезии, увеличилось до 117 человек, сообщает Kompas.

«На сегодняшний день зафиксирован 21 новый случай заражения коронавирусом, из которых 19 в Джакарте, 2 в провинции Центральная Ява», — заявил Ахмад Юрианто, глава управления по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Индонезии.

Между тем, пять человек умерли после того, как получили положительный результат теста на коронавирус в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Индонезийского Красного Креста Юсуф Калла заявил, что коронавирус похож на невидимого опасного врага, поэтому профилактические меры являются одним из эффективных способов минимизации распространения вируса COVID-19.

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