Мюнхен, Германия, , 14:45 — REGNUM В Баварии (Германия) из-за распространения коронавируса объявлен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение приняло правительство федеральной земли. Об этом сегодня, 16 марта, сообщил премьер-министр федеративного субъекта Маркус Зёдер, пишет германская газета Frankfurter Rundschau.

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Он уточнил, что режим начинает действовать с настоящего момента и предполагает целый ряд специальных правил, в числе которых, прежде всего, закрытие для доступа досуговых заведений — кинотеатров, баров, клубов, спортплощадок и музеев.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 15 марта, в Германии число подтверждённых заражений коронавирусом выросло почти на 1,4 тыс. человек за сутки. При этом количество летальных случаев увеличилось до 11. Всего в Германии было выявлено 5627 случаев заражения коронавирусом.

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