Берлин, , 20:26 — REGNUM До пяти человек возросло количество жертв заболевания, вызванного коронавирусом, в Германии. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения регионального правительства Баварии.

Случай гибели пациента от коронавируса произошёл в Баварии. По данным университетской клиники Вюрцбурга, умерший пациент старше 80 лет страдал сопутствующими заболеваниями и нуждался в постоянном уходе.

Это первый случай летального исхода в результате заболевания коронавирусом на территории Баварии. Пациент скончался в ночь с 11 на 12 марта.

Четвёртая смерть пациента от коронавируса была зафиксирована в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Скончался 67-летний мужчина. Таким образом, общее число случаев летального исхода от коронавируса возросло до пяти. Ещё один гражданин Германии скончался в Египте.

Ранее ИА REGNUM сообщало о более двух тысячах заболевших коронавирусом на территории Германии.

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