Магадан, Магаданская область, , 09:40 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов, как и жители региона, возмутился необдуманным, авантюрным поступком руководства Английской гимназии, которое 16 марта намерено вместе с учениками вылететь в Лондон из Москвы.

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«17 человек решили поехать в Англию, это уровень авантюризма. Ну что это такое?! Почему плевать на всех остальных? А потом эти 17 человек полетят из Москвы в Магадан, а на рейсе 350 человек. Они-то в чём провинились? Их по прилёту всех надо будет брать под наблюдение. Там могут быть вахтовики, старатели, которые летят на сезонные работы. 15 суток — это удар по экономике. Кто будет оплачивать эти прямые затраты?

Какой же уровень безответственности нужно иметь, чтобы на такое решиться! Получается так: я втихаря смотаюсь, а если вдруг со мной что случится, лечите меня, спасайте меня. Но при этом сколько людей можно заразить?» — цитирует Носова «Магаданская правда».

При этом, по словам министра образования Колымы Анжелы Шурхно, ни родители, ни учителя на попытки департамента образования изменить решение о поездке никак не отреагировали.

Как сообщало ИА REGNUM, ученики одной из школ Магадана вместе с директором и завучем 16 марта вылетают в Англию.