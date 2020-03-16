Магадан, Магаданская область, , 07:46 — REGNUM В Магаданской области обсуждают безответственный случай: руководство гимназии повезло на весенние каникулы учеников за границу.

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Группу школьников повезли директор гимназии и завуч.

По информации Колымы-Информ, путешествие в Европу детям и сопровождающим оплачивают родители учеников.

«Родители, боясь потерять деньги, сознательно идут на риск отправляя своих детей в Англию. При этом большинство из них готовы потерять часть денег и обезопасить детей, но не могут найти взаимопонимание с другими родителями и руководством школы», — пишет издание.

В социальных сетях магаданцы осуждают учителей и родителей, при этом поступок директора и завуча, которые летят за границу за счёт родителей, называют «аморальным».

Как сообщало ИА REGNUM, на 15 марта в Англии общее число погибших от коронавируса увеличилось до 35 человек. Всего в стране выявлено 1372 случая заражения коронавирусом.