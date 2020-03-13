Чемпионат Франции по футболу приостановлен из-за коронавируса
На неопределенный срок приостановлен чемпионат Франции по футболу из-за пандемии коронавируса. Об этом 13 марта сообщается на сайте Лиги 1.
В Томске из-за коронавируса перенесли Всероссийский форум кардиологов
Второй Всероссийский научно-образовательный форум с международным участием «Кардиология XXI века: альянсы и потенциал», который должен был состояться в Томске 23−24 апреля 2020 года, переносится из-за угрозы коронавируса. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщается на официальном сайте форума.
В Кремле рассказали о применяемых мерах в связи с коронавирусом
В Кремле принимают превентивные меры в связи с ситуацией с коронавирусом в мире, никаких дополнительных мер не вводилось. Об этом 13 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Больницы в Нидерландах перестали проверять сотрудников на коронавирус
В голландской провинции Северный Брабант больницы с 12 марта перестали проверять своих сотрудников на вирус COVID-19, пишет NRC.