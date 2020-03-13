Новый тип коронавируса COVID-19 продолжает распространяться по миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта 2020 года объявила о пандемии COVID-19.

Во многих странах из-за коронавируса объявляют режим чрезвычайной ситуации, прекращают выдачу виз, приостанавливают авиасообщение с теми государствами, где положение наиболее критическое.

Распространение коронавируса всерьёз сказалось на мировой экономике. Отменены многие спортивные, экономические, культурные мероприятия.

Чем опасен коронавирус, как защитить себя и своих близких от заражения, каковы прогнозы специалистов?

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Эпидемия коронавируса. Фото: russian.news.cn

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