Хабаровск, , 05:54 — REGNUM Жильцы аварийных бараков Хабаровска вышли на митинг, требуя от властей немедленного решения их проблем. Целые районы столицы края построены ещё в послевоенные годы, но от властей жильцы бараков десятилетиями слышат только обещания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На митинг, организовало который региональное отделение КПРФ, жильцы аварийных домов звали губернатора края Сергея Фургала, мэра Хабаровска Сергея Кравчука. Но первые лица региона и его столицы не появились. Во время акции протеста выступали представители партий, обещавшие добиваться скорейшего решения вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Хабаровска намерена построить целый новый микрорайон для жильцов аварийных бараков в рамках госпрограммы. Программа разбита не несколько этапов, в рамках двух первых людям покупают готовое жильё на вторичном рынке, третий этап предусматривает строительство. Земельный участок под эти целы уже выделен, из федерального бюджета на переселение граждан в Хабаровске из аварийного жилья выделено 1,4 млрд рублей.