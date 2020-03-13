Хабаровск, , 08:15 — REGNUM Новый микрорайон для жильцов аварийных барков построят в Хабаровске за два года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации столицы Хабаровского края.

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Городская программа по расселению аварийного жилья разбита на несколько этапов. В рамках первого и второго переселенцам покупают готовые квартиры. В рамках третьего и четвертого этапов будет построено новое жильё. В мэрии Хабаровска принято решение выделить земельный участок под строительство нового микрорайона. Расселить планируется 1339 человек.

На реализацию проекта федеральный бюджет выделит 1,4 млрд рублей, 36,2 млн предоставит краевая казна, 202 млн рублей — город.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года власти Хабаровского края признали, что жильё, официально считающееся ветхим, на деле аварийное и проживание в нём опасно для граждан. Из более чем 700 тыс. кв. м. ветхого жилья 90% аварийное.