Мадрид, , 17:03 — REGNUM До 7753 человек возросло количество заболевших коронавирусом COVID-19 в Испании. Об этом 15 марта сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным министерства, за последние сутки было выявлено еще 2 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране скончались 288 человек.

Ранее сообщалось о том, что общее количество заражённых инфекцией в Испании составляет 5753 человека.

Как передавало ИА REGNUM, 14 марта премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что официальный Мадрид из-за коронавируса принял решение ограничить передвижение жителей по всей стране.

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