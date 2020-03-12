Мадрид, , 21:34 — REGNUM Музеи и государственные архивы, находящиеся в подчинении министерства культуры, в связи с пандемией коронавируса будут закрыты в Испании. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба министерства.

Дополнительные превентивные меры были приняты в связи с угрозой распространения коронавируса и с целью обеспечения здоровья посетителей, пользователей и сотрудников музеев и государственных архивов на всей территории Испании.

Приостановлена работа музея Эль Греко в Толедо, Национального музея и исследовательского центра Альтамира в Кантабрии, дома-музея Сервантеса в Вальядолиде, музея римского искусства в Мериде, генерального архива Индий в Севилье, генерального архива в Симанкасе, генерального архива короны Арагона в Барселоне и ряда других.

С 13 марта будет закрыт для посетителей собор Святого Семейства в Барселоне. Ранее были закрыты музей Прадо в Мадриде, музей королевы Софии и музей Тиссена-Борнемисы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество заболевших коронавирусом только в автономном сообществе Мадрид в Испании достигло 1388 человек, за сутки было выявлено 350 заразившихся инфекцией.

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