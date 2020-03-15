Минск, , 09:26 — REGNUM У пятерых студентов Белорусского государственного университета результат предварительного теста на коронавирус оказался положительным, сообщили 14 марта в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии.

Тест на коронавирус Governor Tom Wolf

Студентам проводят уточняющую диагностику. Госпитализация студентов ВУЗа и обработка помещений высшего учебного заведения были связаны с тем, что в семье одного из них был диагностирован вирус COVID-19. При въезде в страну заболевший отказался от тестирования на коронавирус, став источником заражения других студентов ВУЗа. Кроме того, часть контактов «первого уровня» проживает в студенческих общежитиях.

В минздраве также напомнили, что по состоянию на 14 марта в республике заболевание коронавирусом было выявлено у 27 граждан, из которых трое были выписаны из медицинских учреждений. В целом состояние пациентов заболевших коронавирусом удовлетворительное, но один из них находится в состоянии средней степени тяжести.

Читайте также: Минздрав Белоруссии заявил об обследовании студентов БГУ на коронавирус

По состоянию на 14 марта 240 студентов и преподавателей БГУ, которые могли контактировать со студентом с положительным результатом тестирования на коронавирус, направлены в медицинские учреждения для наблюдения и прохождения противоэпидемических мероприятий. При отрицательном результате тестирования на коронавирус часть из студентов будут отпущены домой в том случае, если у них есть возможность для изолированного проживания.