Минск, , 10:45 — REGNUM Часть студентов Белорусского государственного университета, которые могли контактировать со студентом, у которого результат тестирования на коронавирус оказался положительным, поместят в медицинские учреждения для дальнейшего обследования, сообщили 13 марта в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В министерстве уточнили, что помещение студентов в медицинские учреждения планировалось провести вечером и ночью 13 марта.

«При получении отрицательных тестов и возможности изолированного проживания, большая часть студентов будет отпущена домой», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что на сегодняшний день вероятность широкого распространения нового коронавируса в студенческой среде в республике оцениваются как «невысокая». В министерстве подчеркнули, что у студентов не были выявлены признаки заболевания COVID-19 и все они чувствуют себя удовлетворительно.

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