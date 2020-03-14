Вашингтон, , 23:15 — REGNUM В США 2430 человек заразились новым коронавирусом COVID-19. Такие данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний 14 марта сообщает телеканал CNN.

По данным журналистов, от данного заболевания на территории страны скончались 50 человек. Уточняется, что инфицированных коронавирусом выявили в 49 штатах и столичном округе Колумбия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил о том, что власти США вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за эпидемии уханьского коронавируса. Трамп также заявил об открытии доступа к фонду в $50 млрд для усиления борьбы с COVID-19 в США.

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