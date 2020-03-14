Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям заявил, что в США зарегистрировано 2226 случаев заболевания новым коронавирусом, но вспышка заболевания еще не достигла своего пика. Об этом 14 марта сообщает Reuters.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фоси отметил, что заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которое он сделал в пятницу, 13 марта, о чрезвычайной ситуации в стране означало, что «теперь все системы работают» для усиления диагностики в целях сдерживания пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в стране из-за эпидемии уханьского коронавируса. Трамп также заявил об открытии доступа к фонду в $50 млрд для усиления борьбы с коронавирусом в Соединенных Штатах.

Согласно данным американского исследовательского университета Джонса Хопкинса, на данный момент число подтвержденных случаев заболевания COVID-2019 в США составляет 2 488.

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