Париж, , 22:30 — REGNUM Во Франции число заразившихся коронавирусом увеличилось за сутки на 833 человека, до 4499. Об этом 14 марта сообщает газета Parisen.

Также сообщается, что число погибших выросло на 12 человек, до 91.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Франции объявили Ссокращение общественного транспорта на фоне распространения коронавируса.

Также сообщалось о закрытии Версальского дворца, Эйфелевой башни, Лувра и других достопримечательностей и музеев во Франции в связи с эпидемией коронавируса.

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