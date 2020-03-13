Париж, , 21:45 — REGNUM До 3661 человека возросло количество заразившихся COVID-2019 во Франции. Об этом 13 марта сообщил журналистам на брифинге министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

По данным ведомства, за сутки количество выявленных случаев заболевания коронавирусом возросло почти на 800. Число жертв коронавируса составило 79 человек, за сутки скончалось 18 человек. Ещё 154 человека находятся в тяжёлом состоянии.

Веран уточнил, что 98% заболевших COVID-2019 выздоравливают, однако при этом отмечается ускорение распространения заболевания на территории Франции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 2876 заразившихся и 61 погибшем от коронавируса во Франции. В стране запрещены массовые мероприятия с количеством участников более 100 человек, закрыты все культурные учреждения и музеи, в том числе Лувр и Версаль.