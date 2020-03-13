Копенгаген, , 23:38 — REGNUM Границы страны закрыли в связи с пандемией коронавируса власти Дании. Об этом 13 марта объявила журналистам на пресс-конференции премьер-министр страны Метте Фредериксен.

Решение правительства вступит в силу с 10:00 мск 14 марта. В Данию не будут допускаться туристы и иностранцы, которые не смогут доказать, что у них для въезда есть действительно важные причины.

Пограничный контроль будет осуществляться полицией и армией. На граждан Дании запрет не распространяется. Глава МИД страны Еппе Куфуд призвал граждан не покидать пределов Дании без крайней необходимости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Дании количество заражённых коронавирусом насчитывалось 674 человека. За сутки число заразившихся возросло до 801 человека.

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