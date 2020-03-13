Алжир, , 20:40 — REGNUM В Алжире состоялся ставший традиционным пятничный марш протеста — акция прошла несмотря на запрет собраний из-за угрозы COVID-19, 13 марта сообщает агентство Reuters.

По информации журналистов, в протестной акции приняли участие несколько тысяч человек. Марши по пятницам в Алжире не прекращаются с февраля 2019 года.

Отметим, к настоящему моменту в Алжире уже двое человек скончались от коронавирусной инфекции. В африканской стране подтверждены 26 случаев COVID-19.

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