Оттава, 13 марта 2020, 19:18 — REGNUM О приостановке работы канадского парламента до 20 апреля сообщил 13 марта глава Либеральной партии Пабло Родригес в Twitter.
По его словам, эти меры приняты в связи с распространением в стране нового коронавируса.
Напомним, вирусом COVID-19 оказалась инфицирована жена канадского премьер-министра Софи Трюдо. В стране зарегистрировано 122 случая инфицирования коронавирусом, один человек умер.
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