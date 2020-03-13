Оттава, , 19:18 — REGNUM О приостановке работы канадского парламента до 20 апреля сообщил 13 марта глава Либеральной партии Пабло Родригес в Twitter.

По его словам, эти меры приняты в связи с распространением в стране нового коронавируса.

Напомним, вирусом COVID-19 оказалась инфицирована жена канадского премьер-министра Софи Трюдо. В стране зарегистрировано 122 случая инфицирования коронавирусом, один человек умер.

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