Дербент, Дагестан, , 19:28 — REGNUM Бюджет дагестанского Дербента позволяет решить имеющиеся в городе проблемы с водоснабжением и водоотведением. Тем не менее, мэрия приветствует муниципально-частное партнерство для привлечения инвестиций в данную сферу, сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы города Арсен Шерифов.

Напомним, сегодня, 12 марта, Госдума во втором чтении приняла законопроект, предполагающий появление частных организаций по транспортировке воды и (или) сточных вод. Правительство РФ установит критерии отнесения предприятий к транзитным организациям, причем ими могут стать и индивидуальные предприниматели.

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«Муниципальный бюджет Дербента профицитный. У администрации города совместно с ресурсоснабжающей организацией МУП «Дербент 2.0» достаточно средств для решения проблем, связанных с водоснабжением и водоотведением. Тем не менее, администрация города приветствует муниципально-частное партнерство для привлечения инвестиций в данную сферу. Администрация готова к диалогу по всем интересным позициям», — сказал Шерифов.

Вице-мэр отметил, что в Дербенте ведется большая работа для решения проблем с водоснабжением и водоотведением. Однако, по его словам, работа осложняется тем, что приходится добиваться освобождения незаконно розданных земельных участков, расположенных на магистральных линиях, и бороться с незаконными врезками. При этом Шерифов добавил, что полностью снять в древнейшем городе Дагестана проблему с водоснабжением и водоотведением планируется к 2023 году.

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