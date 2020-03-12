Москва, , 14:14 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект, предполагающий новации в сфере водоснабжения и канализации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

Вводится понятие «транзитная организация» — организация, осуществляющая эксплуатацию водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, оказывающая услуги по транспортировке воды и (или) сточных вод. Правительство РФ установит критерии отнесения предприятий к транзитным организациям, причем ими могут стать и индивидуальные предприниматели (ИП).

Такие транзитные организации должны будут заключать с гарантирующей организацией договор по транспортировке воды или договор по транспортировке сточных вод.