Дербент, Дагестан, , 14:57 — REGNUM Аукцион на реконструкцию участка магистрального канала Самур-Дербентской оросительной системы объявлен в Дагестане в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. Максимальная цена контракта, согласно информации на сайте госзакупок, — более 170,7 млн рублей.

Реконструировать планируется участок 5,54 км, тогда как общая протяженность канала составляет 98,4 км. В качестве причины реконструкции указано значительное снижение пропускной способности канала.

Заказчиком аукциона выступает Министерство сельского хозяйства РФ, а источником финансирования работ является федеральный бюджет. Заявки на участие в торгах принимаются до 4 октября. Начало работ запланировано на январь 2020 года, а завершить их необходимо до 20 декабря 2020 года.

Напомним, Самур-Дербентский канал был построен в начале 1960-х годах для водоснабжения юго-востока Дагестана, в том числе городов Дербент и Дагестанские Огни. Он является одним из двух магистральных оросительных систем, питаемых водами реки Самур.

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