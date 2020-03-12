Кейптаун, , 17:23 — REGNUM Власти Южноафриканской Республики сообщили о четырех новых выявленных случаях заражения COVID-19 за сутки, 12 марта сообщает Africa News.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в ЮАР составило 17 человек. 16 случаев связаны с заражением COVID-19 за границей, один из четырех последних пациентов заразился внутри страны.

По сообщению медицинских чиновников в ЮАР, случай локального заражения связан с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией гражданином Китая.

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