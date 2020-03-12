Тунис, , 17:07 — REGNUM Власти Туниса будут отправлять в тюрьму и выписывать крупные денежные штрафы нарушителям требований Минздрава страны по профилактике коронавируса COVID-19, 12 марта сообщает агентство «Синьхуа».

Те, кто не соблюдает предписания министерства здравоохранения Туниса, могут быть лишены свободы на срок до шести месяцев и штрафу в размере 1500 динаров ($532).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 марта власти Туниса сообщили о седьмом заболевшем коронавирусной инфекцией в стране.

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