Вена, , 14:25 — REGNUM В Австрии зарегистрирована первая смерть от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации Вены.

Отмечается, что речь идет о 69-летнем мужчине, который ранее побывал в Италии. До заражения он страдал от других заболеваний, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Австрии зарегистрировано 302 случая заражения коронавирусом.

Ранее власти Австрии на фоне распространения коронавируса приостановили полёты пассажирских самолётов из Италии. Также на австрийско-итальянской границе вводится пограничный контроль с участием санитарных властей.

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