Нур-Султан, , 13:19 — REGNUM Медицинские работники в Казахстане изолировали жительницу Тараза, уклоняющуюся от карантина, сообщили 11 марта в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В Минздраве прокомментировали информацию в социальных сетях о женщине, которая избегает карантина. Отмечается, что 8 марта с женщиной связались и провели разъяснительную работу.

Сегодня состояние женщины оценивается, как удовлетворительное, температуры и других признаков заболевания нет. В министерстве также предупредили об административной ответственности за нарушение карантинного режима.

Отметим, 19 февраля заместитель председателя комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Казахстана Нуркан Садвакасов заявил, что размер штрафа за нарушение карантина составит 12 805 тенге ($34).

Читайте также: В Казахстане 100 человек из Сеула поместили на карантин