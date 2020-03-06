Нур-Султан, , 09:13 — REGNUM Сто человек, прибывших авиарейсом Сеул — Алма-Ата, разместили на 14-дневный карантин, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Казахстана.

Самолет приземлился в аэропорту Алма-Аты 5 марта в 15 часов 50 минут (12:50 мск). На борту находились 197 пассажиров, в том числе 97 иностранцев.

После посадки 23 человека отправились транзитными рейсами. Это 23 граждина Киргизии, 37 — Узбекистана, 16 — России, 18 — Украины, 2 — Южной Кореи и 1 — Таджикистана. Граждане Киргизии отправились домой на автобусе.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта Казахстан включил Южную Корею в список стран с наиболее неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. Все пассажиры, прибывающие из этих стран, помещаются на 14-дневный карантин в стационар.