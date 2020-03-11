Вашингтон, , 10:17 — REGNUM В порту американского города Окленд (штат Калифорния) около 300 человек покинули лайнер Grand Princess, где ранее были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 11 марта сообщает компания-оператор судна Princess Cruises.

У всех сошедших на берег пассажиров симптомов нового коронавируса не обнаружено. Всего на борту круизного судна находились 3533 человека. Из них 2422 — пассажиры и 1111 — члены экипажа.

Сообщается, что с судна выпустили граждан США, Канады и Великобритании. Последних отправят чартерными рейсами в Британию, а граждан Соединённых Штатов развезут по четырем военным базам. Там они пройдут исследование на новый коронавирус, а также проведут необходимое время в карантине.

Также отмечается, что экипаж лайнера пройдёт необходимые тесты на COVID-19 на борту.

Напомним, на борту Grand Princess ранее был подтвержден 21 случай коронавируса — у двух пассажиров и 19 членов экипажа.

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