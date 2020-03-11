Пекин, , 09:51 — REGNUM В китайских больницах остаются порядка 16 тыс. заразившихся коронавирусом, свыше 75% уже вылечились и были выписаны. Об этом свидетельствуют данные госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Отмечается, что число подтвержденных случаев заражения в КНР достигло 80 778 человек, из них 61 475 излечились. В больницах находятся еще 16 145 человек, из них 4 492 в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка новой коронавирусной инфекции началась в Китае в самом конце 2019 года. Эпицентром стал город Ухань на реке Янцзы. Китайские власти предприняли беспрецедентные меры противодействия коронавирусу, предписав своим гражданам в зараженных районах не покидать жилища без крайней необходимости.

Тем не менее коронавирус распространился и в другие страны. Наибольшие очаги за пределами Китая зарегистрированы в Иране и Италии.

Читайте также: Коронавирус: страх, замедление экономик, глобальный карантин — трансляция