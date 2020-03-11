Москва, , 08:56 — REGNUM В связи с ранним началом клещевого сезона Роспотребнадзор дал советы, как правильно снять присосавшегося клеща. Лучше всего это сделать у врача или в травмпункте, сообщили в ведомстве.

Читайте также: Роспотребнадзор предупредил о раннем начале клещевого сезона

Если такой возможности нет, то самому снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок. Захватить клеща пинцетом, держать перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси и извлечь его из кожи.

Место укуса продезинфицировать спиртом, йодом или одеколон. Вымыть руки с мылом. Если хоботок остался, обработать 5% йодом. Снятого клеща надо доставить в микробиологическую лабораторию для исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор из-за тёплой погоды фиксирует повышенную активность клещей и рост заболевания клещевым энцефалитом во многих регионах России.

Читайте также: Москвичей предупредили о раннем начале сезона активности клещей