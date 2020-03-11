Москва, , 08:45 — REGNUM Роспотребнадзор из-за тёплой погоды фиксирует повышенную активность клещей и рост заболевания клещевым энцефалитом во многих регионах России, сообщается на сайте ведомства.

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По данным на начало марта 2020 года, наиболее неблагополучными регионами по заболеваемости КВЭ являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальне-Восточный федеральные округа, а также Тверская и Ярославская области.

Благополучными по клещевому энцефалиту признаны Москва и Московская область (кроме Дмитровского и Талдомского районов). Чтобы не заразиться, Роспотребнадзор призывает граждан сделать прививку от клещевого энцефалита.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Москвы призвали соблюдать осторожность при выезде за город в связи с ранним началом сезона активности клещей.

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В Челябинской области уже проснулись клещи