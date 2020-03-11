Канберра, , 07:52 — REGNUM Сумма $2,4 млрд будет выделена на противодействие распространению коронавируса COVID-19 внутри Австралии, заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, 10 марта сообщает The Guardian.

Моррисон добавил, что австралийские власти решили продлить запрет на въезд из Италии с 11 марта. Исключение сделано для граждан Австралии, которые по возвращении домой должны будут пройти карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, число зараженных коронавирусом COVID-19 в Австралии составило 110 человек.

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