Канберра, , 04:48 — REGNUM Временный запрет на въезд в Австралию из Италии вступит в силу вечером 11 марта. Об этом глава правительства Скотт Моррисон сообщил во время брифинга в столице Австралии Канберре.

Уточняется, что запрет будет касаться как граждан Италии, так и иностранцев, намеревавшихся въехать в Австралию с территории Италии.

«Италия сама эффективно заблокировала все поездки, и наше решение в значительной степени завершает этот процесс», — отметил Моррисон. По его словам, австралийцев и постоянных жителей страны данный запрет не затрагивает. Но они должны будут необходимое время провести в изоляции в рамках общих правил, которые были установлены для въезжающих из стран, въезд из которых запрещён.

Правительственный запрет вступит в силу 11 марта в 18:00 по местному времени. В настоящее время в Австралии уже действуют введённые ранее ограничения на въезд в страну для иностранцев с территории Китая, Южной Кореи и Ирана.

На 11 марта число инфицированных новым коронавирусом в Австралии возросло до 110 человек.

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