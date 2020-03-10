Женева, Швейцария, , 21:57 — REGNUM Представитель агентства ООН по правам человека Явид Рехман призвал власти Ирана освободить всех политических заключенных страны, которым угрожает коронавирус COVID-19, 10 марта сообщает агентство Reuters.

«Ряд лиц… находятся в реальной опасности… Это вызывает у меня беспокойство, и поэтому я рекомендовал Исламской Республике Иран временно освободить всех заключенных» , — заявил Рехман на брифинге в Женеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ирана из-за опасности распространения коронавируса в тюрьмах освободили многих заключенных, сроки которых не превышали пяти лет. У политзаключенных сроки обычно больше.

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