Гонконг, Китай, , 20:07 — REGNUM Гонконг вводит карантин для всех посетителей из Италии, а также из охваченных эпидемией COVID-19 областей Франции, Германии и Японии, 10 марта сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что карантин будет действовать в течение двух недель. Мера будет введена с 13 марта.

В Гонконге с начала эпидемии зафиксировано 116 случаев COVID-19, от болезни погибли двое носителей инфекции.

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