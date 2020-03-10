Улан-Батор, , 10:50 — REGNUM Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, помещенный ранее на 14-дневный карантин, приступил к выполнению своих обязанностей. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе администрации президента.

Кроме того, 10 марта прошло экстренное заседание Совета национальной безопасности Монголии. Оно состоялось в связи с подтверждением первого случая коронавируса в стране. Совет порекомендовал правительству провести экстренное заседание и принять оперативные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля президент Монголии Халтмаагийн Баттулга отправился на карантин после посещения Китая. На 14 дней также изолировали всех делегатов, которые сопровождали главу государства.

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