Улан-Батор, , 08:38 — REGNUM Власти Монголии подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в стране. Об этом 10 марта заявил председатель Государственной чрезвычайной комиссии Монголии Улзиисайхан Энхтувшин на пресс-конференции в Улан-Баторе.

По данным источника, инфицированный прибыл в столицу Монголии Улан-Батор из Франции через Москву. Заболевший — французский гражданин, который работает в Монголии.

На данный момент установлен круг лиц, с которыми мог контактировать носитель вируса COVID-2019. Отмечается, что новый коронавирус был выявлен только на шестой день после прилета мужчины.

«Пациент — 57-летний гражданин Франции, который прибыл в столицу Монголии город Улан-Батор 2 марта», — сказал Энхтувшин.

Он добавил, что мужчина прошел проверку в аэропорту на коронавирус. Лабораторные анализы не выявили у него положительной реакции на коронавирус. Но 7 марта у него повысилась температура. У мужчины повторно были взяты анализы, которые подтвердили заражение COVID-2019.

Напомним, правительство Японии одобрило законопроект о введении ЧС в стране из-за нового коронавируса.

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