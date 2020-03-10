Тэгу, Южная Корея, , 08:43 — REGNUM Число зараженных коронавирусом на американских военных базах в Южной Корее увеличилось до девяти человек, сообщает KBS со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

По их словам, вирус был обнаружен у южнокорейца, работающего на базе Кэмп-Уокер, расположенной на территории города Тэгу.

В настоящее время специалисты сферы здравоохранения выясняют, контактировал ли заражённый с другими лицами.

Отмечается, что восемь из девяти заражённых на американских военных базах являются военнослужащими и членами их семей.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заболевания коронавирусом нового типа среди военнослужащих американских баз на территории Южной Кореи был выявлен 26 февраля.

5 марта в стране зафиксировали шестой случай заражения коронавирусом военнослужащего американского военного контингента.

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