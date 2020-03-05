Сеул, , 03:33 — REGNUM Число зараженных коронавирусом военнослужащих американского военного контингента в Южной Корее достигло шести человек, сообщает агентство «Рёнхап».

Отмечается, что за прошедшие сутки было выявлено два новых случая заражения коронавирусом нового типа среди граждан США. Один из них является военнослужащим, вторая — супруга гражданского работника минобороны США. Оба проживали в городе Тэгу.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заболевания COVID-19 среди военнослужащих армии США на территории Южной Кореи был выявлен 26 февраля. Заболевшим оказался 23-летний солдат на базе Кэмп-Кэрол в провинции Кёнсан-Пукто, где находится один из очагов заражения.

Читайте развитие сюжета: До 5 766 человек достигло число зараженных COVID-19 в Южной Корее