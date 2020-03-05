Женева, Швейцария, , 21:55 — REGNUM Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхаеном Гебреисус заявил, что пока еще рано объявлять пандемию по коронавирусу Covid-2019 — ещё не исчерпан весь потенциал борьбы на данном этапе распространения. Об этом глава ВОЗ заявил сегодня, 5 марта, на брифинге.

По словам Гебреисуса уже есть позитивные сигналы и примеры в борьбе с коронавирусом Covid-2019. Полным ходом идет работа над созданием вакцины. Глава ВОЗ подчеркнул, что еще далеко не исчерпан потенциал «агрессивного сдерживания» распространения коронавируса ‑ и это методы надо активно применять.

Гебреисус подчеркнул, что нельзя сдаваться и объявлять пандемию без активной борьбы с распространением нового вируса.

Однако есть тервожные данные о случаях заражения в странах со слабой системой здравоохранения.